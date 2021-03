Germania – Revocato il lockdown di Pasqua

La cancelliera tedesca Angela Merkel revoca il lockdown rafforzato originariamente previsto per Pasqua in Germania. “E’ un errore che deve essere chiamato come tale e bisogna correggerlo in tempo”, ha ammesso la Merkel subito dopo una conferenza convocata d’urgenza fra Stato e Regioni. “So che questo procura altra insicurezza e chiedo perdono a tutti i cittadini e a tutte le cittadine”, ha aggiunto la cancelliera. Annullato dunque il blocco fra il 1 e il 5 aprile, con la chiusura di tutto (compresi i supermercati) e il prolungamento delle misure di lockdown fino al 18 aprile.