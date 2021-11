Germania – Fece morire di sete bimba yazida, ergastolo a un soldato dell’Isis

Il tribunale di Francoforte ha condannato al carcere a vita un militante dell’Isis riconosciuto colpevole di aver procurato la morte di una bambina yazida di 5 anni, comprata come schiava, tenendola incatenata sotto il sole in castigo per ore a Falluja, in Iraq nel 2015. L’uomo, un iracheno di 29 anni, è stato riconosciuto colpevole di genocidio e di un crimine di guerra.