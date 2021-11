Germania – Coronavirus: obbligo vaccinale per alcune categorie

La conferenza Stato-Regioni della Germania ha stabilito l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e in particolare per determinati gruppi a contatto con persone vulnerabili. Lo ha reso noto la cancelliera Angela Merkel, annunciando poi he annunciato l’introduzione di restrizioni più severe per i non vaccinati. Sono 65.371 i nuovi casi di Covid registrati in Germania nelle ultime 24 ore dal Robert Koch Institut e 264 i decessi. Si tratta di un nuovo picco dopo i 52.826 di ieri.