Germania – Auto investe i pedoni, almeno 4 morti e diversi feriti

Almeno quattro persone sono morte travolte da un’auto a Treviri, in Germania. Ci sarebbero inoltre almeno 15 persone gravemente ferite dall’urto con la vettura che ha attraversato a tutta velocità la via dello shopping della città tedesca. La polizia ha fermato l’uomo che era alla guida della macchina, un 51enne tedesco. Non è chiara la matrice del folle gesto.