Genoa – Napoli 2-3, le pagelle: Hojlund spietato, McTominay mostro sacro. Buongiorno da horror

MERET 6: viene messo in difficoltà da Buongiorno e travolge Vitinha provocando il rigore. Gran parata sul tiro di Malinovski, non può nulla sui gol subiti. Incolpevole

BUONGIORNO 4: pronti via e con un retropassaggio scellerato innesca l’azione che porta al rigore. Pasticcia e regala il pallone del 2-2. Conte è costretto a sostituirlo. Horror (dal 60′ BEUKEMA 6: entra bene in partita in un momento delicato. Mette un po’ di ordine nella retroguardia. Pronto)

RRAHMANI 6,5: tiene a galla la barca che fa acqua, ci mette sempre una pezza quando serve. Presente

JUAN JESUS 5: due leggerezze gli costano un doppio giallo che mette in grande difficoltà i compagni. Ingenuo

GUTIERREZ 5,5: poco propositivo in fase di spinta, quando arriva sul fondo si perde un po’ nella scelta finale. Timido

LOBOTKA 6,5: tocca tantissimi palloni, grandissimo lavoro in costruzione e nel fare da filtro davanti alla difesa. Perno

MCTOMINAY 7,5: da un suo tiro respinto nasce il gol del vantaggio, poi sigla il secondo gol con una conclusione velenosa da fuori. Si trascina fino all’intervallo e poi esce per un problema fisico. Mostro sacro (dal 46′ GIOVANE 5,5: non un grande impatto sul match, tocca pochi palloni. Esce per esigenze tattiche. Evanescente (dal 77′ OLIVERA s.v.))

SPINAZZOLA 6: gran duello di velocità e fisicità con Norton Cuffy, spinge tanto proponendosi con diversi guizzi importanti. Frizzante

VERGARA 6: per gran parte della partita non riesce a trovare la giusta posizione in campo, con l’unico guizzo il filtrante per McTominay nell’occasione del primo gol. Poi alla fine si guadagna il penalty che vale tre punti. Prezioso

ELMAS 6: dialoga bene con i compagni garantendo equilibrio e dinamismo. Si abbassa poi a centrocampo facendo lavoro sporco. Jolly

HOJLUND 7,5: bravo a ribadire in rete una respinta corta del portiere rossoblu. Gara di grande sostanza e sacrificio, alla fine realizza col brivido il pesantissimo rigore che vale tre punti. Spietato