Genoa- Napoli: 2-3. Azzurri in 10 espugnano Marassi

Il Napoli batte il Genoa per 3-2 a Marassi, in una partita vietata ai deboli di cuori. Gara che entra subito nel vivo: 12 secondi ed uno sciagurato retropassaggio di Buongiorno provoca un discutibile contatto in area Vitina-Meret: richiamato dal Var Massa concede il rigore ed ammonisce il portiere azzurro: dal dischetto Malinovskyi la batte centrale e la mette alle spalle di Meret. Reazione da Campioni d’Italia per gli uomini di Conte che in 2 minuti, dal 20° al 22°, prima pareggiano con Hojlund (sublime il passaggio di Elmas per Mc Tominay, il cui tiro, ribattuto da Bijlow viene ribadito in rete dall’attaccante danese) e Mc Tominay, con una staffilata da fuori area. Nel secondo tempo è ancora un’ingenuità di Buongiorno che mette a rischio la partita per gli azzurri: Colombo gli sfila la palla e, a tu per tu con Meret, non sbaglia: 2-2. Al 78° Il Napoli perde Juan Jesus, per una doppia ammonizione discutibilissima. Con l’uomo in meno Conte chiede insistentemente di giocare lungo su Hojlund e al 92 Meret lo fa, con l’attaccante danese che guadagna un corner. Dagli sviluppi dell’angolo Cornet pesta il piede di Vergara: rigore netto, che però l’arbitro no vede subito e lo condede a seguito revisione. Sulla palla Hojlund che la mette, con qualche brivido di troppo, alle spalle di Bijlow: 3-2 e 3 punti preziosi per Conte. Da segnalare che Mc Tominay è stato costretto ad uscire al 45° per un fastidio al gluteo.

Tabellino

Genoa – Napoli: 2-3 (pt 1-2)

GENOA: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (74′ Masini), Ellertsson, Frendrup, Martín (74′ Messias), Vitinha (89′ Cornet), Colombo (64′ Ekuban). All. De Rossi

NAPOLI : Meret; Rrahmani, Buongiorno (60′ Beukema), Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay (46′ Giovane, 77′ Olivera), Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

Arbitro: Massa di Imperia

Marcatori: 3′ Malinovskyi rig., 20′ Hojlund, 22′ McTominay, 57′ Colombo, 95′ Hojlund rig.

Note: ammoniti Meret, Vasquez, Marcandalli, Spinazzola. Espulso al 78′ Juan Jesus

Queste le parole degli azzurri al termine del match, riportate dal sito ufficiale della società.

Antonio Conte commenta così la prestazione azzurra:

“Questa è una vittoria di coraggio e di cuore. Rialzarsi dopo due infortuni difensivi che hanno permesso al genoa di segnare due reti, ha un significato importante”

“Abbiamo dimostrato di essere un gruppo che non è mai domo neppure nelle difficoltà, nella emergenza e nonostante fossimo in inferiorità numerica abbiamo avuto la determinazione per andare a vincere. Sono orgoglioso dell’atteggiamento dei mieri ragazzi, li ringrazio e faccio i complimenti a loro perchè la vittoria è meritata”

Sulle condizioni di McTominay:

“Scott ha un problema al gluteo che si porta da inizio stagione, si infiamma periodicamente. Lui avrebbe voluto continuare ma io ho preferito che non prendesse rischi perchè per noi è un giocatore fondamentale”

Rasmus Hojlund racconta la gioia per la doppietta:

“Sono molto felice dei gol ma soprattutto della vittoria. Il rigore non è stato perfetto, sono stato anche fortunato, ma quel che conta è aver conquistato il successo”.

“Mi sono preso la responsabilità del tiro ed è andata bene. Ma ho fiducia e ringrazio i miei compagni per l’appoggio che mi danno in ogni gara”

Sulla stessa lunghezza d’onda Antonio Vergara:

“Sul fallo in area nel finale mi ha toccato il piede e credo sia giusto aver fischiato il rigore. Sono felicissimo per la vittoria, forse da parte mia non è stata una prestazione brillante me quello che conta è aver vinto una partita davvero di grande importanza”

Leonardo Spinazzola esprime la propria soddisfazione per il successo:

“Vincere in questo modo è importante per i tre punti ma anche per il morale del gruppo. E’ stata una partita molto combattuta, tosta per i duelli fisici e siamo riusciti a spuntarla con tanta volontà”

“Nonostante le difficoltà stiamo dando un segnale di carattere e vogliamo continuare così perchè abbiamo ambizione e qualità per risalire in classifica”

