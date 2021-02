Genoa – Napoli: 2-1. Non basta una rete di Politano, 2 pali e Perin lasciano gli azzurri a mani vuote

Il Genoa batte il Napoli per 2-1 grazie ad una doppietta di Pandev, che nel primo tempo chiude difatti la gara, con un uno-due micidiale favorito da un errore difensivo di Maksimovic (nell’occasione del vantaggio) e di un controllo errato di Zielinski (al momento del raddoppio); di Politano la rete -inutile si fine del risultato finale – che ha dimezzato lo svantaggio. Un buon Napoli quello visto a Genova, che torna da Marassi a mani vuote solo grazie ad alcuni miracoli di Perin (uno su Demme che sa dell’incredibile) e due pali di Petagna e Insigne. Episodio dubbio nel finale, quando Mario Rui viene steso in area da Scamacca, ma si prende solo un giallo per proteste.

Tabellino

Genoa-Napoli : 2-1 (pt 2-0)

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas (68′ Rrahmani), Maksimovic, Mario Rui, Demme (79′ Bakayoko), Elmas, Politano, Zielinski (54′ Insigne), Lozano, Petagna (54′ Osimhen). A disp.Meret, Contini, Hysaj, Lobotka, Cioffi. All.Gennaro Gattuso

Genoa: Perin, Goldaniga, Radovanovic, Criscito, Zappacosta, Zajc (88′ Rovella), Badelj, Strootman (68′ Behrami), Czyborra, Pandev (68′ Scamacca), Destro (78′ POrtanova). All. Davide Ballardini

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Marcatori: 11′ Pandev, 27′ Pandev, 79′ M. Politano

Note: ammoniti Badelj, Czyborra, Lozano, Mario Rui