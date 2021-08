Fonte e foto sscnapoli.it

Genoa – Napoli 1-2, Spalletti: “Complimenti a Petagna, successo meritato, soddisfatto della squadra”

“Faccio i complimenti a Petagna e alla squadra per un successo importante“. Luciano Spalletti commenta la vittoria azzurra con sorpasso esaltante nel finale.

“In settimana ho parlato con Petagna e gli ho chiesto se potevo contare su di lui se l’avessi messo dentro. Lui mi ha detto di stare tranquillo perchè era pronto e carico. E’ stata una grande risposta da parte sua soprattutto in campo”

“Andrea ha qualità importanti soprattutto quando possiamo giocargli palla addosso. Conosco il suo valore e so che deve essere lui il primo padrone delle sue volontà. Oggi ha segnato un gol da bomber vero”.

Su Insigne centravanti tattico: “Lorenzo può fare quel ruolo. Ha dato una grande mano ed ha qualità per esprimersi bene. A differenza di Mertens lui preferisce avere la palla tra i piedi, mentre Dries attacca più lo spazio. Adesso non c’è a disposizione ma oggi Lorenzo ha dimostrato quanto è prezioso anche in quel ruolo”.

Sul gol annullato al Genoa: “Il fallo su Meret è netto. Buksa va su di lui solo per disturbargli l’uscita perchè il pallone è lungo. Giusta la decisione del VAR”