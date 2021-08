Genoa – Napoli: 1-2. Ruiz e Petagna fanno volare Spalletti: azzurri a punteggio pieno

Il Napoli sbanca Marassi grazie alle reti di Fabian Ruiz e Petagna, intervallati da una rete di Cambiaso. Vittoria sofferta per gli uomini di Spalletti che, dopo un primo tempo dominato, faticano non poco nella ripresa, al cospetto di un Genoa volenteroso e lontano parente di quello visto a San Siro contro l’Inter. Bene Insigne nel ruolo di prima punta, che specie nel primo tempo sfiora più volte la rete; bene anche Lozano, più volte vicino al gol; monumentale Koulibaly, che chiude la saracinesca davanti a Meret. Vittoria che serve tanto per il morale: alla ripresa gli azzurri affronteranno la Juventus al Maradona con ben 5 punti di vantaggio.

Tabellino

Genoa-Napoli: 1-2 (pt 0-1)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (91’Juan Jesus), Elmas (91′ Gaetano), Lobotka, Fabian Ruiz, Politano (82′ Petagna), Lozano (69′ Ounas), Insigne. A disp. Ospina, Marfella, Malcuit Rrahmani, Zanoli, Palmiero. All. Luciano Spalletti

Genoa: Sirigu; Biraschi, Vanheusden (67’Masiello), Criscito, Ghiglione 883′ Behrami), Badelj, Sturaro (67′ Kallon), Cambiaso, Hernani (46′ Pandev), Ekuban (46′ Buksa). All. Ballardini

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 39′ F. Ruiz, 69′ Cambiaso, 84′ A. Petagna

Note: ammoniti Di Lorenzo, Politano, Criscito, Mario Rui