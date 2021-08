Genoa – Napoli 1-2, le pagelle: Petagna decisivo, Koulibaly mostruoso. Ruiz pesca il jolly, male Di Lorenzo e Mario Rui

MERET 6: due parate importanti su Ghiglione, rischia di rovinare tutto con un’uscita avventata che spalanca la porta a Pandev. Salvato dal Var che richiama l’arbitro e annulla la rete del macedone. Non può nulla sul gol di Cambiaso. Graziato

MARIO RUI 5,5: soffre tantissimo le scorribande di Ghiglione, dal suo lato nascono le azioni più pericolose del Genoa, gol compreso. Ha il merito di pennellare il cross per il gol di Petagna. Croce e delizia (dal 90′ JUAN JESUS s.v.)

KOULIBALY 7: gli avversari gli rimbalzano addosso, arriva su tutti i palloni che capitano del sue parti. Sempre pulito negli interventi, esce spesso palla al piede con uno strapotere fisico impressionante. Mostruoso

MANOLAS 6,5: meno appariscente del suo compagno di reparto ma tanta sostanza e concretezza. Ben posizionato, ci mette sempre una pezza badando al sodo. Concentratissimo

DI LORENZO 5,5: le incursioni di Cambiaso gli creano non pochi grattacapi. Si becca un giallo, disattento sul gol dell’esterno ligure. Sotto tono

ELMAS 6: si vede poco in fase di spinta ma corre tanto e fa da collante tra i reparti. Spende tante energie. Prezioso (dal 90′ GAETANO s.v.)

LOBOTKA 6: gioca facile senza strafare, perde pochi palloni. Alza il baricentro quando la gara si infiamma e accompagna l’azione offensiva. Efficace

FABIAN RUIZ 7: non una gara esaltante fino al gran gol che sblocca la partita. Un colpo da biliardo nell’angolo che è il suo marchio di fabbrica. Manca ancora la condizione fisica migliore ma quando si accende fa la differenza. Artista

POLITANO 6,5: solito dinamismo e tanta corsa, soprattutto nel primo tempo salta spesso l’uomo e crea la superiorità numerica. Cala in po’ nella ripresa, importante anche nei ripiegamenti. Inesauribile (dall’82’ PETAGNA 7: gli bastano due minuti per trovare l’incornata vincente. Si dimostra alternativa di livello con caratteristiche che in rosa non ha nessun altro attaccante azzurro. Decisivo)

INSIGNE 6,5: da falso nueve si muove bene. Colpisce un palo ed impegna Sirigu nel primo tempo. Gioca a tutto campo e fino alla fine si sacrifica anche in fase di recupero. Esaltante

LOZANO 6: non è ancora al top della forma ma non sfigura. Vicino al gol di testa, Sirigu gli nega il gol nella ripresa. Buoni movimenti sul fronte d’attacco. Vivace (dal 70′ OUNAS 6: buon impatto sulla gara. Qualche sterzata e inserimenti ficcanti, può rappresentare una risorsa importante soprattutto a gara in corso. Peperino)