Gaza – L’Italia lavora per canali per effettuare nuove evacuazioni di studenti

L’Italia sta lavorando per condurre nuove operazioni di evacuazioni di studenti da Gaza. Le nuove operazioni mirano a venire ulteriormente incontro ai giovani abitanti della Striscia, tra cui i 38 studenti segnalati dall’Università di Milano beneficiari di borse di studio presso quell’Ateneo.

Tenuto conto che allo stato dell’arte, per indicazione dei governi di Giordania e Israele, il canale che ha permesso finora di evacuare 157 studenti da Gaza nel solo periodo settembre – dicembre 2025 risulta bloccato, l’Ambasciata d’Italia ad Amman sta esplorando nuove alternative con le Autorità giordane, tra cui quella di riattivare i “corridori universitari”. Inoltre, è in corso di valutazione la possibilità di attivare canali aggiuntivi rispetto al programma IUPALS (Italian Universities Palestinian Students), alla luce delle 165 richieste complessivamente ricevute dal Consolato Generale a Gerusalemme, non tutte riconducibili al programma IUPALS.

Il programma IUPALS è un’iniziativa promossa dalla CRUI per consentire agli studenti palestinesi di proseguire il proprio percorso accademico presso atenei italiani. Insieme alla Farnesina sono state realizzate quattro operazioni: 39 studenti il 29 settembre, 49 il 22 ottobre, 61 nelle evacuazioni del 19 e 24 novembre e, da ultimo, 8 studenti il 15 dicembre.