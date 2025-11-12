Gaza – In azione i camion donati dall’Italia al Programma Alimentare Mondiale

L’Italia continua a sostenere l’azione del Programma Alimentare Mondiale (PAM) con l’obiettivo di incrementare gli aiuti alimentari alla popolazione di Gaza e di farli arrivare più rapidamente possibile e in maniera più capillare ai beneficiari, utilizzando la finestra di opportunità creata dal Piano Trump e dal cessate-il-fuoco.

I 15 camion donati dall’Italia al PAM nell’ambito del partenariato lanciato con l’iniziativa Food for Gaza sono già al lavoro e fanno la spola con Gaza e dentro la Striscia. I mezzi vengono utilizzati dal PAM per portare dentro la Striscia, e poi per distribuirli, gli aiuti italiani e quelli acquistati dalle Nazioni Unite con i contributi dei donatori.

Su indicazione del Ministro Tajani, la Farnesina è già al lavoro per raccogliere e inviare a Gaza tonnellate di nuovi aiuti. Un volo partirà dalla base ONU di Brindisi per trasferire il materiale raccolto, mentre in parallelo la diplomazia italiana sta valutando quali sono le azioni per il sostegno alla popolazione e per la riabilitazione delle strutture della Striscia da far partire, appena la Comunità internazionale avrà creato le condizioni per operare concretamente a Gaza.