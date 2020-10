Foto sscnapoli

Gattuso: “Domani ci vorrà un grande Napoli, affrontiamo una squadra che ha talento e personalità”

“Domani ci vorrà un grande Napoli, giochiamo contro una squadra forte che ha talento, organizzazione e personalità“. Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Sociedad.

“Non c’è altro modo di affrontare il Real se non quello di opporci con le loro stesse armi. Dobbiamo avere convinzione nei nostri mezzi e la capacità di soffrire. C’è la consapevolezza che incontriamo una squadra che può metterci in difficoltà e che siamo di fronte a una cultura calcistica di enorme tradizione e spirito calcistico”

Ha lasciato scorie la sconfitta con l’AZ all’esordio?

“Sì, sappiamo che quella sconfitta ha reso la gara di domani ancora più importante. Ovviamente ci sono ancora 15 punti a disposizione, però è vero che giovedì scorso abbiamo preso una mazzata. Domani affronteremo un avversario molto difficile, lo testimonia anche la classifica della Liga”.

Come ha analizzato con la squadra lo stop dell’esordio con gli olandesi?

“Quando abbiamo analizzato la gara, c’era poco da dire. Avere un tale possesso palla e non concretizzarlo significa che siamo stati noi a sbagliare. Però in Europa è difficile riuscire ad esprimersi al meglio. Sappiamo che dobbiamo fare di più, siamo stati lenti e dobbiamo capire che questo tipo di calcio richiede velocità e intensità”.

Domani si sfidano due squadre simili come idea di gioco?

“Il loro tecnico ha ragione quando dice che abbiamo un modo di interpretare le gare molto simile. Loro, come noi, puntano al controllo del palleggio e hanno una organizzazione collaudata”.

“Sicuramente posseggono calciatori di grande talento, ma non hanno solo David Silva. Si tratta di una squadra che lavora insieme da tanti anni, che ha un forte senso di appartenenza ed un pubblico appassionato. Domani siamo fortunati a non avere i tifosi allo stadio perchè sarebbe stata una bolgia, ma egualmente affronteremo un avversario battagliero, fiero e con grande personalità”.

“Si nota che c’è una mano importante dell’allenatore dietro, perchè è una squadra che, ripeto, sa sempre cosa fare sia in fase offensiva sia in quella passiva. Ribadisco che ci vorrà un grande Napoli per riuscire ad ottenere un risultato positivo”.

Ci saranno cambi rispetto al match di Benevento?

“Domani non so quanto cambierò in ottica formazione, ma sicuramente andrà in campo un Napoli competitivo che sta bene fisicamente. Dobbiamo saper combattere sin dall’inizio perchè domani ci aspetta una partita davvero intensa e dovremo essere pronti a lottare fino alla fine”