G20 – Speranza: “Sostegno alla campagna di vaccinazione in tutti i paesi del mondo”

“Al G20 abbiamo approvato all’unanimità il Patto di Roma sulla Salute. È un documento importante condiviso da tutti i paesi. Voglio sottolineare quattro punti fondamentali per il futuro della sanità.

1. Sostegno alla campagna di vaccinazione in tutti i paesi del mondo, in modo che nessuno resti indietro;

2. Condivisione dell’approccio One Health considerando esseri umani, animali e ambiente come unico sistema;

3. Massima attenzione al benessere e alla salute mentale;

4. Nuova stagione straordinaria di investimenti sui servizi sanitari nazionali e rilancio dell’impianto universalistico”. Così il Ministro della Salute Roberto Speranza.