Friuli Venezia Giulia – Crollo abitazioni nel goriziano: soccorsa dai vigili del fuoco una persona, ricerca in corso di due possibili dispersi

Poco dopo le 5 del mattino, probabilmente per un movimento franoso del terreno, sono crollate tre abitazioni a Cormons (GO): una persona estratta viva dai vigili del fuoco, attualmente in corso le operazioni di ricerca di un ragazzo e un’anziano signora, segnalati come dispersi. Squadre al lavoro, supportate da USAR giunti da Lombardia e Veneto