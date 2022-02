Frattaminore- Alto impatto sul territorio

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Frattaminore e in particolare in piazza Francesco Crispi, via Filippo Turati, piazza Atella, via del Rosario e piazza San Maurizio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 311 persone, di cui 46 con precedenti di polizia, controllate 160 autovetture, 4 motoveicoli, 2 esercizi commerciali e una persona sottoposta agli arresti domiciliari.