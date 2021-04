Frattamaggiore – Viola gli obblighi di sorveglianza, fermato 40enne

Domenica e ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Roma, piazza Riscatto, via Vittorio Emanuele III° e via Vergara.

Nel corso dell’attività sono state identificate 163 persone, di cui 41 con precedenti di polizia, controllati 102 veicoli e contestate 9 violazioni al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancato utilizzo del casco protettivo e mancata revisione.

Inoltre, ieri pomeriggio i poliziotti sono intervenuti in via Chiacchio a Casandrino poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato che era in corso una festa in un’abitazione; i poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso 10 giovani, non appartenenti allo stesso nucleo familiare, intenti a festeggiare la pasquetta e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Nella stessa serata infine, gli operatori transitando in via Vergara hanno sorpreso S.G, 40enne napoletano sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Sant’Anastasia, e lo hanno arrestato poiché si era allontanato dalla propria residenza violando le prescrizioni della misura cui è sottoposto.