Frattamaggiore – Tenta estorsione ad un imprenditore, arrestato 42enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno ricevuto una segnalazione da un imprenditore impegnato nella rimozione delle luminarie natalizie, al quale era stata fatta una richiesta estorsiva di denaro.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima che ha raccontato di essere stata minacciata ed insultata da un uomo a bordo di uno scooter che di lì a poco sarebbe ritornato per ottenere del denaro.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno quindi predisposto un servizio di osservazione in piazza Umberto I° e hanno individuato e bloccato l’uomo.

D. C., 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.