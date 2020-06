Frattamaggiore – Ruba una bici, arrestata 36enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Afragola, transitando in via Riscatto a Frattamaggiore, hanno notato un uomo e una donna che stavano caricando una bicicletta su un’auto e che, alla loro vista, si sono allontanati frettolosamente.

I poliziotti sono riusciti a bloccare la donna mentre il complice, che è riuscito a fuggire, è stato individuato grazie ai documenti che aveva smarrito sul posto.

In quel frangente si è avvicinata una persona che, riconosciuta la bicicletta, ha dichiarato di esserne il proprietario.

B.G., 36enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per furto, mentre l’uomo è stato denunciato.