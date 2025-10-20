Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore.
In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 205 persone, di cui 56 con precedenti di polizia e controllato 92 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo.
Ancora, nel corso del medesimo servizio, i poliziotti hanno contestato 4 violazioni del Codice della Strada e ritirato una carta di circolazione, elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 1.500 euro.
Infine, sono state controllate 11 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.
