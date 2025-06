Frattamaggiore – Aggredisce gli agenti, fermato 45enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne napoletano, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Massimo Stanzione per la segnalazione di una persona molesta ed aggressiva a seguito di un sinistro stradale.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da personale della Polizia Locale, impegnato ad effettuare i rilievi di rito a seguito del sinistro stradale, il quale ha riferito che, il prevenuto, quale parte coinvolta nell’incidente, era in uno stato di alterazione psico-fisica, rifiutando di sottoporsi ai relativi esami volti a verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o psicotrope.

L’indagato, alla vista degli operatori ha iniziato ad inveire anche contro di essi; invani i tentativi dei poliziotti di riportarlo alla calma, invitandolo a sottoporsi ai previsti test, difatti, si sono trovati costretti, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, a porlo in sicurezza ma, una volta all’interno dell’auto di servizio, il prevenuto ha continuato nella sua condotta violenta sferrando calci e pugni contro i finestrini e la paratia divisoria posteriore di sicurezza della volante.

Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.