Francia – Stop all’obbligo di mascherine all’aperto

Giornata importante in chiave emergenza Coronavirus in Francia quella di ieri. A partire dal 17 giugno infatti è decaduto l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, salvo in caso di assembramenti. Lo ha reso noto il premier francese, Jean Castex, al termine del Consiglio dei ministri.

“Tenuto conto dei risultati – ha spiegato il premier – è normale fare aggiustamenti alle nostre misure e ad alcuni elementi del calendario, pur mantenendo un alto livello di vigilanza nelle prossime settimane e nel caso di evoluzione contraria”.