Francia – Incendio in residenza per disabili in Alsazia, ritrovati nove corpi

Sono nove i corpi senza vita ritrovati nei pressi di un centro per disabili mentali vicino a Colmar, in Francia. La struttura è stata distrutta da un incendio divampato all’alba. Secondo la prefettura dell’Alto Reno le vittime sarebbero undici. La premier Borne si è recata sul posto.