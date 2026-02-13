Fonte sportellodeidiritti.org

Francia – Due neonati trovati morti nel congelatore: arrestata la madre

Due neonati sono stati trovati morti nel congelatore di una casa ad Aillevillers-et-Lyaumont, nell’Alta Saona, in Francia. La madre sulla cinquantina, dopo il ritrovamento dei corpi, è stata arrestata ieri 12 febbraio 2026 a Boulogne-Billancourt (Dipartimento dell’Hauts-de-Seine). Secondo fonti vicine alle indagini, è stato il padre, un uomo sulla cinquantina, a scoprire il corpo del primo neonato nel congelatore della loro casa. Sul posto, la polizia ha poi scoperto il corpo di un secondo neonato. Secondo i primi riscontri dell’indagine, i sospetti sono caduti sulla madre, che ha lasciato l’abitazione senza avvisare nessuno. Il procuratore di Besançon Cédric Logelin ha affermato che la madre ha ammesso di averli congelati subito dopo la nascita, avvenuta tra il 2011 e il 2018. La cinquantenne, incensurata, ha dichiarato di aver «nascosto le gravidanze a chi le stava vicino e di aver poi partorito in casa». Già madre di nove figli, la donna aveva lasciato la casa a dicembre, due mesi prima che un familiare facesse la macabra scoperta, ha spiegato il magistrato in una conferenza stampa. L’uomo ha allertato la polizia, che ha poi scoperto un secondo neonato. Tuttavia, non è noto se la donna arrestata sia effettivamente questa seconda donna. Infine, le forze dell’ordine hanno arrestato la compagna del padre, una donna sulla cinquantina, a Boulogne-Billancourt. Tuttavia, il rapporto tra la donna, il proprietario della casa e i due bambini non è ancora noto. Un’inchiesta è stata aperta, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per “rinvenimento di cadaveri”. Una donna che vive nel piccolo villaggio di Aillevillers-et-Lyaumont descrive il luogo come “maledetto” perché nel 2014 vi è stato commesso un omicidio.