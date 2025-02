Fonte sportellodeidiritti.org

Francia – Donna americana getta neonato dalla finestra di un hotel di Parigi

Gli abitanti di Parigi sono sotto shock da questa mattina. Una giovane turista americana avrebbe partorito nell’hotel in cui alloggiava e poi avrebbe gettato il suo bambino dalla finestra. Secondo il quotidiano Le Parisien, il terribile incidente è avvenuto lunedì mattina (24/2), verso le 6 del mattino. I testimoni hanno sentito le urla e hanno lanciato l’allarme, mentre i servizi di urgenza si sono precipitati sul posto e hanno trasportato il neonato in ospedale. Secondo i media locali, la madre diciottenne si trovava in viaggio di studio a Parigi con altri studenti statunitensi. I testimoni affermano che il neonato è stato gettato dalla finestra con il cordone ombelicale ancora attaccato. Nonostante gli sforzi, il neonato ha ceduto alle ferite ed è morto, ha confermato la procura di Parigi a Le Parisien. Secondo una fonte della polizia, sul posto erano presenti anche un giudice della procura di Parigi e alcuni agenti di polizia. La procura, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha confermato di aver aperto un’indagine per “omicidio di un minore di età inferiore ai 15 anni”. Ha anche riferito che la giovane madre è stata portata in ospedale per essere sottoposta a intervento chirurgico. Una fonte vicina al caso ha dichiarato a Paris Match: “L’indagine è in corso e le circostanze esatte di questa tragedia devono ancora essere stabilite.. Non sappiamo ancora se si tratta di una negazione di gravidanza”.