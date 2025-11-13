A 10 anni dagli attentati del 13 novembre 2015 allo Stade de France, al Bataclan e nei locali del centro di Parigi, la Francia ricorda gli oltre 130 morti e 350 feriti di quella drammatica notte. Una tragedia non solo francese, visto che quel giorno, sotto i colpi del terrorismo jihadista, morirono persone di 23 diverse nazionalità, tra cui la ricercatrice veneziana, Valeria Solesin. A fine giornata, verrà inaugurato il giardino memoriale ‘Jardin du 13 novembre 2015’ vicino all’Hotel de Ville.
Francia – Dieci anni dopo Parigi ricorda le vittime del Bataclan
