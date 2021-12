Francia – Coronavirus: via libera al vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni vulnerabili

Dal 15 dicembre in Francia via libera alle vaccinazioni anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni più fragili, mentre per l’estensione a tutta la fascia d’età si valuterà entro fine d’anno, in attesa di ulteriori pareri scientifici. Lo ha reso noto il premier Jean Castex in conferenza stampa, in cui ha annunciato una serie di misure. Ad esempio le discoteche dovranno chiudere per 4 settimane ed è suggerito il telelavoro per 2-3 giorni a settimana. Nelle scuole primarie inoltre verrà introdotto l’obbligo di mascherina nelle aree ricreative.