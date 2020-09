Francia – Attacco vicino all’ex sede di Charlie Hebdo, quattro feriti. Fermati due uomini

Terrore a Parigi, dove nei pressi dell’ex redazione di Charlie Hebdo quattro persone sono state ferite da un pachistano 18enne a colpi di mannaia. Insieme al giovane è stato fermato dalla polizia anche un 33enne. I due sospettati sono in stato di fermo ed è stata aperta un’inchiesta per tentato omicidio a scopo terroristico. L’arma utilizzata è stata ritrovata accanto alla fermata della metropolitana di Richard Lenoir. Gli abitanti della zona sono invitati a non uscire di casa, migliaia di ragazzi sono blindati nelle scuole.