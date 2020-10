Francia – Attacco terroristico a Nizza, uccise tre persone

E’ allarme terrorismo in Francia. A Nizza sono state uccise due donne e un uomo, secondo quanto confermano fonti della polizia. Due persone sono state sgozzate nella chiesa di Notre-Dame. Una terza vittima, una donna, si è rifugiata in un bar vicino alla chiesa, dove è morta poco dopo per le conseguenze delle ferite. L’autore dell’attacco è stato fermato dalla polizia, si chiamerebbe ‘Brahim’ ed avrebbe agito da solo. L’assalitore, mentre veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia, continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar.