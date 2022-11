Frana di Casamicciola, partiti altri sette volontari della Protezione Civile di Torre del Greco

Altri sette volontari di protezione civile di Torre del Greco in partenza, questa mattina, dal porto di Pozzuoli e in direzione dell’isola di Ischia per recare soccorso alle famiglie di Casamicciola, colpite, sabato scorso da una improvvisa frana, dovuta alle criticità dell’emergenza meteorologica.

Così, sette ragazzi dell’Associazione “Torre Vesuvio Pro – Natura”, attivati dalla sala Operativa Regionale, si sono recati in aiuto con relative attrezzature ai nuclei di soccorso già presenti sul posto, e, provenienti da diverse zone e Regioni d’Italia per portare la solidarietà dell’interà comunità torrese.

“Una condizione di criticità seria – le parole del sindaco Giovanni Palomba – con un bilancio drammatico dello stato di fatto e delle persone coinvolte che muta di ora in ora facendo registrare ancora numerose unità disperse. Massima solidarietà da questa città e dall’intero nostro territorio alla comunità ischitana, e, piena collaborazione agli operatori tecnici e a quanti stanno lavorando senza sosta, notte e giorno, per ripristinare l’ordine nella comunità di Casamicciola”.

Prevista, inoltre, giovedì mattina la partenza di altre due squadre e di nuove unità operative.