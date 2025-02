Forum dei Giovani Torre del Greco – La biblioteca per ricordare il giovane Antonio Mazza

I giovani del Forum continuano a lavorare per la nascita della nuova biblioteca all’interno della propria sede di Palazzo Baronale. La Biblioteca del Forum dei Giovani porterà il nome di Antonio Mazza. È quanto annunciato dall’ente di rappresentanza giovanile attraverso i propri canali ufficiali. Su proposta dell’Associazione Culturale Parole Alate, i giovani del Forum hanno inteso assumere l’impegno di intitolare la nuova Biblioteca del Forum ad Antonio Mazza, scomparso nel 2021 a causa di un incidente stradale all’età di 31 anni. Antonio era un giovane cittadino torrese con la passione della musica. Grazie all’esperienza maturata nel coro cittadino Jubilate Deo, Antonio divenne un cantante lirico nella corsa dei bassi, apprezzato nei teatri di tutta Italia. È così dunque che, grazie alla collaborazione tra il Forum e Parole Alate, associazione di cui Antonio faceva parte, prenderà vita un nuovo spazio culturale all’interno del Palazzo Baronale. La sede dell’ente di rappresentanza giovanile, già adibita ad Aula Studio, ospiterà una piccola biblioteca a cura dei giovani consiglieri che hanno già provveduto alla catalogazione dei testi, pervenuti attraverso le donazioni dei cittadini. Attraverso i canali ufficiali del Forum sarà presto comunicata la data di inaugurazione. <<Ringraziamo i consiglieri del Forum Raffaele Petrucci e Simona Sellitto per essersi occupati del progetto Biblioteca. Procediamo spediti nella realizzazione di questo piccolo spazio culturale e ci auguriamo presto di arrivare all’inaugurazione. Per noi sarà un onore e un piacere intitolare la Biblioteca al caro Antonio Mazza>> – spiega l’ufficio di presidenza del Forum.