Forum dei Giovani Torre del Greco – FUTURinCERCA 2.0, Evento “Salotto Europa”

Dopo il successo dell’orientamento universitario alternativo di sabato scorso – che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone tra studenti e non – FUTURinCERCA 2.0 non finisce qui.

“Come già dichiarato, la nostra volontà è di creare un percorso di accompagnamento che possa presentare ai giovani le opportunità formative e professionali che, spesso per mancanza di informazioni, vengono poco recepite. Il nostro obiettivo è quello di presentarle attraverso una chiave dinamica dove siano i giovani stessi, protagonisti delle esperienze, a interagire con chi si approccia alla ricerca della propria strada. Chi meglio del giovane può comprendere le paure, le diffidenze e la curiosità di un altro giovane al cospetto con le infinite possibilità e la paura di non farcela.” – a dichiararlo sono i consiglieri del Forum dei Giovani – “Per tutti questi motivi abbiamo deciso di dare seguito all’iniziativa “FUTURinCERCA 2.0″ organizzando una serie di incontri in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook, alla scoperta delle realtà complementari al mondo universitario e lavorativo. Il primo appuntamento si terrà Venerdì 30 Aprile con “Salotto Europa – Giovani che raccontano ai giovani le opportunità vissute grazie all’UE”. Faremo una chiacchierata informale sulle opportunità offerte dall’Unione Europea per formarsi e relazionarsi con i nostri concittadini europei”.

Il Forum desidera creare una rete forte con i giovani della nostra città e l’orientamento di una settimana fa rappresenta il primo passo in questa direzione. Ringraziamo ancora tutte le persone coinvolte nella sua realizzazione, dai rappresentanti d’Istituto, ai professori e i Dirigenti scolastici, ai giovani referenti universitari e i tanti studenti partecipanti.