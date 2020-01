Formisano (Demos) appoggia la candidatura di Ruotolo al Senato: “Personalità che va ben oltre i confini tradizionali del centrosinistra”

La scelta di Sandro Ruotolo come candidato unico di un ampia coalizione civica alle suppletive per il Senato di febbraio a Napoli, ha riscosso consensi in tutte le forze politiche del centrosinistra. Tra queste Demos, neonato movimento, che appena 7 giorni fa ha annunciato una lista per le prossime regionali. A salutare con piacere la candidatura di Ruotolo è l’On. Nelle Formisano, esponente di spicco Demos in Campania: “Penso che la candidatura di Sandro Ruotolo alle suppletive per il senato – commenta il Senatore Torrese- sia una delle cose piu’ serie messe in campo negli ultimi tempi. Tiene conto delle indicazioni di Zingaretti di allargare il campo e lo fa attraverso una personalità’ che va ben oltre i confini tradizionali della forze del centrosinistra.

DEMOS – continua Formisano- sosterrà con convinzione questa scelta perche’ puo’ segnare una inversione di tendenza sia politica che elettorale.”