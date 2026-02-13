Formello – Frana muro di contenimento su una palazzina, un morto

Nella tarda sera di ieri intervento dei vigili del fuoco a Formello per il crollo di un muro di contenimento alto circa 10 metri. La struttura ha ceduto per un fronte di circa 20 metri, abbattendosi sull’abitazione sottostante.

Le squadre hanno operato per estrarre un uomo rimasto sepolto dalle macerie: purtroppo la persona è stata recuperata senza vita. Operazioni concluse nella notte con la messa in sicurezza dell’area.