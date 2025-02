Forio d’Ischia/Napoli – Arrestate tre persone per droga

Forio d’Ischia: sorpresa con oltre un chillogrammo di droga. La Polizia di Stato trae in arresto una 26enne.

Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 26enne di Castel Volturno, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via San Vito, nel comune di Forio d’Ischia, hanno notato una donna che, con fare circospetto, alla loro vista, si è allontanata frettolosamente per eludere il controllo.

Gli operatori, tempestivamente intervenuti, l’hanno raggiunta e bloccata rinvenendo, nascosti all’interno del suo zainetto, 10 panetti contenenti hashish del peso di oltre un chilogrammo.

San Giovanni: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, in vico II villa San Giovanni, hanno notato due vetture ferme all’interno di un parcheggio e uno dei conducenti scendere dall’auto e consegnare una busta al conducente dell’altra auto.

Gli operatori, avendo notato la scena e lo scambio, sono immediatamente intervenuti bloccando uno dei soggetti, che, accortisi della loro presenza, ha tentato di disfarsi della busta ma è stato raggiunto e bloccato.

Il prevenuto è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana e 30 euro.

Per tali motivi l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante ed è stato, altresì, sanzionato per guida senza patente e per guida di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

Porta Nolana: sorpreso a cedere droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti un 25enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Padre Ludovico da Casoria, hanno notato un uomo all’esterno di uno stabile che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un soggetto.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata, sia il prevenuto che è stato trovato in possesso di una stecca di hashish del peso di 4 grammi circa, nonchè di una dose di crack e di 10 euro, ben occultati. Ancora, gli operatori hanno effettuato un controllo all’ingresso dello stabile, dove il prevenuto era stato visto armeggiare, all’interno del quale hanno rinvenuto alcuni starter per neon contenenti altri 99 involucri di crack, del peso complessivo di circa 26 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.