Forio d’Ischia – Controlli anti-contagio nella movida, ecco il bilancio

Mercoledì sera gli agenti del Commissariato di Ischia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Forio finalizzato al contrasto del fenomeno della “movida” e teso a verificare l’effettiva applicazione delle normative per la prevenzione igienico-sanitaria in conseguenza dell’emergenza da Covid-19.

Nel corso dell’attività sono state identificate 123 persone di cui 2 con precedenti di polizia e sono stati controllati 34 veicoli di cui 2 sanzionati per divieto di sosta.

Inoltre, i poliziotti hanno sanzionato il titolare di un bar in via Schioppa poiché al suo interno è stata accertata la presenza di avventori in numero superiore rispetto a quello consentito ed hanno, altresì, riscontrato la violazione della disposizione regionale che vieta lo svolgimento di attività danzanti all’interno dei locali.