Forio di Ischia – Pesta a sangue un suo coetaneo, arrestato 21enne

Carabinieri di forio di ischia hanno arrestato per lesioni gravissime e minaccia grave un 21enne incensurato del posto, in forza a un provvedimento emesso dal gip del tribunale di napoli su richiesta della procura della repubblica.

I fatti risalgono al 16 dicembre scorso quando il 21enne – all’interno di un bar del centro – aveva espresso commenti offensivi sul genere femminile. un ragazzo presente, intervenuto in difesa delle donne, veniva però aggredito violentemente dal giovane che poi si allontanava a bordo della sua auto. Per la vittima 45 giorni di prognosi e un intervento chirurgico.

Le indagini dei carabinieri sono state tempestive raccogliendo testimonianze e acquisendo i vari filmati dei sistemi di videosorveglianza.

Il 21enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.