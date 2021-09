Foggia vs Turris: 0-2. Le parole di Caneo: “Abbiamo preso 3 punti importanti per la nostra tranquillità”

Prima vittoria in campionato per la Turris. Ai microfoni, come di consueto, c’è mister Bruno Caneo.

” Oggi dovevamo chiudere la partita 2 o 3 a 0 già nel primo tempo, poi dopo c’è stato il ritorno del Foggia, però va tutto bene, ci fa crescere tutto questo. Tra Taranto e Monopoli dovevamo fare 6 punti. Abbiamo preso 3 punti oggi che sono importanti per la mostra tranquillità.” Ecco come esordisce Caneo.

” I nostri attaccanti non hanno impegni di marcatura o di rientrare. Devono fare reparto e far male agli avversari. Oggi si son mossi bene.”

” Mi son messo a 4 perché non c’era più partita, quindi ho voluto dare compattezza alla squadra e abbiamo fatto anche qualche bella ripartenza. Oggimeritavamo i 3 punti, tutta quell’agitazione che si era creata per una sconfitta immeritata col Monopoli, era inutile. Dobbiamo aver fiducia in questi ragazzi.” Conclude poi Caneo dicendo: ” Si, i braccetti un po’ più difensivi hanno funzionato, ma anche Esempio e Manzi hanno caratteristiche offensive. Dobbiamo osare con più coraggio.”