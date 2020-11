Foggia – Turris 2-2: Le parole di mister Fabiano

“Abbiamo giocato contro una squadra importante, avremmo potuto portarci sul 2 a 0 con Longo, purtroppo non ci siamo riusciti. È stato un peccato prendere la rete del pareggio allo scadere del primo tempo, ma nel secondo tempo ho visto una grande Turris”. Ecco come esordisce il tecnico Franco Fabiano.

Non è molto d’accordo invece l’allenatore corallino con chi pensa che la squadra giochi solo con la palla lunga. “Abbiamo giocato col Potenza per 70 minuti con la palla a terra, ma ci venivano a pressare, oggi la stessa cosa, volevamo giocare troppo con la palla a terra, ma ci pressavano. Purtroppo ci sono anche gli avversari, dobbiamo essere bravi a fare di necessità, virtù”. Per quanto riguarda il nuovo assetto, coi 3 centrali dice: “lo proviamo spesso in allenamento, e potremmo anche riproporlo in partita. La cosa che mi interessa di più, e che mi piace, è l’approccio alle gare dei ragazzi”, conclude il mister.