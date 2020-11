Foggia – Turris 2-2: I corallini si fanno raggiungere due volte da Curcio

Finisce 2 – 2 allo “Zaccheria” il match tra Foggia e Turris. Corallini due volte raggiunti dai padroni di casa.

Primo tempo

Al 13′ prima occasione per il Foggia. Rocca la mette al centro per Curcio che va in rovesciata, colpisce male il pallone, la palla arriva a D’Andrea che di testa la mette fuori.

Al 16′ prima occasione anche per la Turris. Da corner Pandolfi colpisce il pallone, palla fuori.

Al 17′ vantaggio Turris con Longo. Errore di Gavazzi, recuperano il pallone i corallini con Pandolfi, si inserisce Da Dalt che calcia, l’esterno colpisce la traversa e Longo a porta vuota segna in rovesciata.

Al 25′ corallini vicinissimi al raddoppio con Longo, che da due passi raccoglie una torre di Rainone e mette alto.

Al 33′ vicino al pareggio il Foggia. Gentile calcia dai 18 metri, ma Abagnale si supera e manda in angolo.

Al 44′ Curcio si libera bene al limite e con un sinistro ad incrociare sfiora il palo.

Al 45′ pareggio del Foggia. Grandissimo gol di Curcio che calcia a volo di sinistro, palla nel “sette”.

Secondo tempo

Al 53′ ancora Turris in vantaggio. Contropiede letale da parte dei corallini, il pallone arriva a Pandolfi che conclude dal limite dell’area e batte il portiere.

Al 68′ pareggio del Foggia ancora con Curcio, che realizza un calcio di rigore.

Al 78′ ci prova Salvi da 30 metri, palla di poco alta.

Al 80′ ancora Salvi ci prova dalla distanza, palla fuori.

Al 90′ vicinissimo al vantaggio il Foggia con Germinio che raccoglie di testa un pallone da corner, palla sul palo.

Continua la striscia positiva in trasferta della Turris, che a Foggia si fa raggiungere due volte. I corallini si presenteranno al derby con la Juve Stabia con 15 punti in classifica e con ancora una partita da recuperare.