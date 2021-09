Foggia – Turris 0-2: Arriva la prima vittoria in campionato per i corallini

Arriva la prima vittoria in campionato per i corallini.

Gli uomini di Caneo, battono il Foggia per 2 reti a 0. Decidono Tascone e Santaniello.

Ottima partita della Turris, a parte forse una piccola frazione del secondo tempo in cui ha sofferto e non poco.

Primo tempo

Al 1′ pronti via. Subito grande occasione per la Turris con Santaniello che si trova davanti al portiere, ma calcia clamorosamente alto.

Al 13′ ancora Santaniello pericolosissimo, stavolta di testa, ma Alastra salva.

Al 23′ si vede il Foggia in avanti con Curcio, ma Perina neutralizza la conclusione.

Al 36′ ancora una super occasione per la Turris con Giannone, ma ancora Alastra dice di no al vantaggio dei corallini.

Al 42′ Turris in vantaggio con Tascone che si intrufola in area di rigore, resiste al contrasto del difensore e a tu per tu con Alastra insacca.

Secondo tempo

Al 55′ Foggia vicino al pari. I padroni di casa sfiorano il pareggio con Curcio che riceve a supporto, ma calcia a lato.

Al 58′ Sciacca colpisce di testa a due passi dalla porta, blocca Perina.

Al 60′ ancora Foggia pericolosissimo con Merkaj che calcia in diagonale dall’interno dell’area di rigore, il pallone sfiora il palo.

Al 62′ raddoppio Turris con Santaniello. Il calciatore corallino riceve in area di rigore, calcia, colpisce il palo, ma poi è rapido a ribadire in rete.

Al 74′ Santaniello calcia a giro sul secondo palo, un grandissimo intervento di Alastra evita il tris.

Finisce dunque una grandissima partita contro un buon Foggia. Corallini che vanno a 4 punti in classifica e conquistano la prima vittoria in campionato. Ora gli uomini di Caneo avranno la testa al match di Coppa Italia che si giocherà a Viterbo contro la Viterbese, con la speranza di proseguire il più a lungo possibile nella competizione.