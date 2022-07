Florida- Donna viene pugnalata da… un pesce di 45 chili

Un’americana di 73 anni è stata portata d’urgenza in ospedale dopo essere stata ferita dal rostro di un pesce vela di 45 chili, simile a un pesce spada. L’incidente è avvenuto in Florida durante una battuta di pesca, quando il pesce ha iniziato a caricare la barca spingendosi fuori dall’acqua, finendo per pugnalare l’americana che era in compagnia di due uomini. La donna ha poi raccontato alle forze dell’ordine che tutto era avvenuto in tempi rapidissimi e che non aveva avuto il tempo di reagire. I due uomini sulla barca hanno cercato direttamente di ridurre al minimo i danni premendo sulla ferita per bloccare l’emorragia. Ora la donna sta bene, ha rassicurato il portavoce del Lawnwood Hospital in Florida. I pesci vela, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono pesci con una punta affilata come una spada. Secondo l’Ocean Conservancy, sono considerati da molti i pesci più veloci dell’oceano.