Il Napoli batte la Fiorentina per 3-1 grazie alle reti di tre nuovi acquisti: De Bruyne (6′ su rigore), Hojlund (14′) e Beukema (51′); di Ranieri (73′) la rete della bandiera viola.
Partita senza storia, con gli azzurri che dominano in lungo e largo sin dal primo minuti, solo un De Gea in stato di grazia, che salva su Politano, De Bruyne ed Elmas, evita un passivo più pesante alla compagine di Pioli.
La vera forza del Napoli è stato il centrocampo, con Politano e De Bruyne imprendibili e Anguissa in stato di grazia. La nota più lieta della giornata è senza alcun dubbio Rasmus Hojlund, che ha interpetrato al meglio il ruolo alla “Lukaku”, dando ai compagni di squadra sempre un punto di riferimento.
Unica nota stonata l’infortunio di Meret che, sommato a quello di Contini e considerando il fatto che Ferrante non è in lista Champions, vedrà Conte con un solo portiere a Manchester.
Tabellino
Fiorentina-Napoli 1-3 (pt 0-2)
Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo (88’Lamptey), Pongracic (95′ Viti), Ranieri; Dodô, Sohm (65′ Fazzini), Mandragora, Fagioli (65′ Nicolussi Caviglia), Gosens; Kean, Džeko (46′ Piccoli). Allenatore: Pioli.
Napoli (4-1-4-1): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Buongiorno, Beukema, Spinazzola (69’Oliveira); Lobotka; Politano (69′ David Neres), Anguissa, De Bruyne (69′ Elmas), McTominay; Hojlund (73’Lucca). Allenatore: Conte.
Reti: 6′ De Bruyne su rigore; 14′ Hojlund; 51′ Beukema; 73′ Ranieri
Ammoniti: Di Lorenzo
Espulsi: –
Arbitro: Luca Zufferli
Assistenti: Bidoni-Tegoni
IV: Giuseppe Collu
VAR: Gianluca Aureliano
AVAR: Francesco Meraviglia
