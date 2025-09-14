MILINKOVIC SAVIC 6: all’esordio da titolare trasmette sicurezza e carisma alla difesa. Sbavatura sul gol viola, si rifà con interventi importanti nel finale. Autoritario
DI LORENZO 6,5: entra nell’azione che porta al rigore, gran salvataggio in scivolata su Kean. Solito motorino instancabile. Granitico
BEUKEMA 7: esordio da favola. Non fa rimpiangere Rrahmani giocando con personalità e tranquillità. Trova il tap in che mette in ghiaccio i tre punti. Esaltante
BUONGIORNO 6,5: regge bene nel duello con Kean, garantisce centimetri e forza fisica non indifferente. Esce spesso palla al piede senza paura. Corazziere
SPINAZZOLA 6,5: confeziona l’assist per il gol di Hojlund con un tocco delizioso. Macina chilometri sulla fascia mostrando una forma fisica smagliante. Treno (dal 68′ OLIVERA 6: partecipa all’amministrazione del risultato restando basso. Prudente)
LOBOTKA 6,5: solito gran lavoro di fino nel trovare le giuste geometrie. Il pallone nei suoi piedi è praticamente in banca. Fa anche tanto lavoro sporco. Certezza (dal 94′ GILMOUR s.v.)
ANGUISSA 7: gara di alto livello e intensità. Tante giocate di qualità, suo l’assist per il gol di Beukema. Onnipresente
MCTOMINAY 6,5: sempre nel vivo del gioco, presente in entrambe le fasi. Ci prova col tiro da fuori, solito contributo importante. Eclettico
POLITANO 6,5: gioca a tutta fascia arrivando con grande facilità sul fondo. Con le sue sterzate crea sempre scompiglio. Peperino (dal 68′ NERES 6: qualche buona accelerazione, dialoga bene con i compagni. Attivo)
DE BRUYNE 7: disegna calcio agendo da regista aggiunto. Realizza con grande freddezza il penalty che sblocca il match. Punto di riferimento della manovra azzurra. Illuminante (dal 68′ ELMAS 6: nuovo esordio in maglia azzurra, buon contributo negli ultimi sedici metri. Ritrovato)
HOJLUND 7,5: bagna l’esordio con un gol da bomber di razza. Vince tutti i duelli mostrando forza fisica, velocità e gran controllo di palla. Giocatore di livello. Protagonista (dal 72′ LUCCA s.v.)
