Fiorentina – Napoli: 1-2. Spalletti: “Successo meritato, ma prestazione poteva essere superiore”

“Il successo è meritato, ma non siamo stati bravi come in altre occasioni”.

Luciano Spalletti plaude alla squadra ma mostra anche l’esigenza legittima e strategica di crescita.

“Non ci siamo espressi nella maniera migliore, possiamo certamente fare prestazioni superiori. Siamo stati al di sotto delle nostre possibilità in alcuni tratti della gara”

“Poi siamo cresciuti col passare del tempo, abbiamo dato palloni più giocabili ai nostri attaccanti, però non siamo stati all’altezza soprattutto all’inizio del match”.

“Quello che voglio evidenziare di positivo è che siamo sempre stati squadra, anche nei momenti più difficili. Dopo il pareggio abbiamo perso campo e abbiamo schiacciato la Fiorentina che sin lì aveva giocato sempre uno contro uno con aggressività”.

“E’ una vittoria sofferta e meritata, ma dobbiamo crescere per cercare di far nostre anche partite più difficili di queste. Sono contento dell’ingresso di uomini che sinora avevano giocato poco”.

Infine sullo schema che ha ispirato la punizione con il colpo di testa di Rrahmani:

“E’ una soluzione che ci ha mostrato il nostro match analist. Ogni membro del nostro staff è prezioso per il lavoro di squadra”

Fonte sscnapoli.it