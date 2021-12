Finlandia – Vietato l’ingresso agli stranieri non vaccinati

La Finlandia blocca gli ingressi a tutti i viaggiatori stranieri non vaccinati. Per questi ultimi sarà vietato l’ingresso a meno che non abbiano meno di 16 anni, non siano residenti in Finlandia, non siano diplomatici o impiegati in attività essenziali o non abbiano motivi familiari non differibili come motivo del viaggio. Chi è vaccinato, per entrare nel Paese, dovrà comunque disporre di un test negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.