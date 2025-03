Foto da Wikipedia

Filippine – Arrestato l’ex presidente Rodrigo Duterte

La polizia filippina ha arrestato a Manila l’ex presidente Rodrigo Duterte con l’accusa di crimini contro l’umanità per la sua campagna contro il narcotraffico, costata la vita a migliaia di persone durante il suo mandato alla massima carica istituzionale di Manila. Sull’ex presidente pende l’accusa di “crimine contro l’umanità per omicidio” dopo aver promosso la repressione in cui i gruppi per i diritti umani stimano che decine di migliaia di uomini, per lo più poveri, siano stati uccisi da militari e vigilantes, spesso senza prove che fossero legati ai cartelli della droga.