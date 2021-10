Fidelis Andria – Turris: 1-0. Le parole di Caneo: “Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”

Dopo la seconda sconfitta consecutiva, ecco le parole di mister Caneo.

” Il pareggio sarebbe stato il risultato migliore per la partita vista.” Ecco come esordisce il tecnico.

Sulla partita: “Dovevamo andare un po’ di più tra le linee. Se non ci siamo riusciti è perché la Fidelis si chiudeva bene, era difficile trovare un pertugio.”

Sul doppio centravanti al posto di Pavone o Sartore tra le linee: “Ho provato a giocare le palle lunghe, per dare un segnale alla squadra. Il pari era meritato.”

Sull’approccio avuto nella ripresa: “Dobbiamo continuare con questa mentalità e con questo spirito.”

Sulle perdite di tempo della Fidelis Andria: “Dal gol avvenuto dopo 7 minuti si riprendeva sempre lentamente. I raccattapalle restituivano la palla lentamente, sulle riprese di gioco facevano tutto lentamente ma non voglio sindacare sull’operato degli arbitri. Abbiamo cercato di parlare con l’arbitro, ma per lui non c’erano perdite di tempo.”

Su Ghislandi: “Ha avuto una distorsione. Speriamo sia leggera.”