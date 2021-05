Femminismo – Oliviero, Raia e Bruno presentano il catalogo:”Fotografia di una storia”

Martedì, 25 maggio, alle ore 11.30, in Consiglio regionale, presso la sala Nassiriya, si terrà la conferenza stampa per presentare il catalogo della mostra itinerante “Fotografia di una Storia, femminismo e movimenti delle donne in Campania dal ’68 ad oggi” promossa dal Consiglio regionale della Campania, dall’ Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne, dalla Commissione pari opportunità e dalla Consulta regionale femminile.

Il catalogo raccoglie le foto della mostra che per due anni è stata esposta nei Comuni della Campania e alla Biblioteca nazionale di Napoli.

Alla conferenza stampa interverranno il Presidente del Consiglio, Gennaro Oliviero, la Vicepresidente, nonché delegata del Consiglio regionale per le pari opportunità e le politiche di genere, Loredana Raia, la Presidente dell’Osservatorio contro la violenza sulle donne, Rosaria Bruno, la consigliera delegata alle pari opportunità della Regione, Rosetta D’Amelio, la delegata della Consulta regionale, Laura Capobianco, la Consigliera di Parità della Regione, Mimma Lomazzo, e la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Natalia Sanna.

Parteciperà inoltre la curatrice della mostra, Luisa Festa, e sarà presente il comitato tecnico scientifico.

“Abbiamo deciso di pubblicare il catalogo – spiega Loredana Raia – non solo per il successo che ha avuto la mostra, ma perché la fotografia crea un legame: dialoga, suscita emozioni, rimanda a ricordi di vita vissuta, istruisce e racconta per chi non c’era”. “È una iniziativa alla quale il Consiglio tiene molto – continua la Vicepresidente – come davanti ad uno specchio fornito di memoria, la foto dal passato porta al presente e dà la forza alle ragazze per investire sul proprio futuro e credere in se stesse. Il catalogo – conclude Raia – diventa così un viaggio che narra il potere della pratica della relazione femminile, con l’obiettivo ambizioso di riaffermare la libertà delle donne , ancora oggi troppo spesso negata, come purtroppo dimostrano i recenti casi di femminicidio”.