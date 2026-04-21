Farnesina – Forniti chiarimenti al panel esperti Onu sull’addestramento militare in Libia

L’Italia ha risposto alle osservazioni del panel di esperti tecnici sulla Libia. Viene chiarito che è stata svolta e viene svolta attività di addestramento a beneficio delle Forze Armate libiche. L’azione, senza fornitura di armamenti, viene eseguita in linea con la “roadmap” delle Nazioni Unite e anche insieme nostri principali partner, che riconoscono e ringraziano l’Italia per il ruolo svolto.

Lo stesso panel di esperti Onu ha ringraziato l’Italia per la visita ispettiva, menzionata nel rapporto, svolta a Gioia Tauro nel maggio del 2025, in cui è stato consentito il più ampio e trasparente accesso, a dimostrazione della nostra piena cooperazione.

Restiamo convinti del concreto rispetto dell’impianto sanzionatorio da parte dell’Italia, anche considerando che le più recenti risoluzioni dell’Onu introducono delle misure di esenzione per le attività addestrative, pur da notificare preventivamente su impulso del ministero della Difesa.